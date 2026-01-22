Αθλητικά

Οπαδοί της Μακάμπι υποδέχτηκαν με υβριστικά συνθήματα τον Αταμάν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε video από την υποδοχή των ισραηλινών στην αποστολή της ομάδας έξω από το γήπεδο
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν στο ματς με το Περιστέρι (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπεσαν θύματα προπηλακισμού έξω από το γήπεδο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, από περίπου 300 οπαδούς της ισραηλινής ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός με ανάρτηση στα social media κατήγγειλε το περιστατικό. Μάλιστα, ανέβασε και video που αποδεικνύει την εξύβριση στο πρόσωπο του προπονητή του, Εργκίν Αταμάν.

«Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων εξυβρίζοντας τον προπονητή μας, Εργκίν Αταμάν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας», αναφέρουν οι πράσινοι στην ανάρτησή τους.

 

Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:05 (22/01/26, Newsit.gr Novasports Prime) και το κλίμα είναι ήδη τεταμένο σε μία παραδοσιακά δυναμική έδρα. 

Αθλητικά
