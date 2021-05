Την διάθεση να αναβάλλουν ξανά το ντέρμπι με την Λίβερπουλ φαίνεται πως έχουν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς έστησαν μπλόκο με αυτοκίνητα στο πούλμαν των «κόκκινων» εμποδίζοντάς το να φτάσει στο ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα.

Προβλήματα ξανά στο Μάντσεστερ ενόψει του αποψινού ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με την Λίβερπουλ για την Premier League (22:15, LIVE από το Newsit.gr) αφού από το… πουθενά μερίδα οπαδών των «κόκκινων διαβόλων» έστησε μπλόκο με τα αυτοκίνητα στο πούλμαν που μεταφέρει τους φιλοξενούμενους.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η SUN, η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο για να απεγκλωβίσει το πούλμαν, στο οποίο δεν επενέβαιναν παίκτες, ενώ στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως η Λίβερπουλ θα μεταφερθεί με άλλο πούλμαν στο γήπεδο, αφού φαίνεται να προκλήθηκαν φθορές στα λάστιχα του υπάρχοντος.

Θυμίζουμε ότι το ντέρμπι είναι εξ’ αναβολής, καθώς η εισβολή των οπαδών της Γιουνάιτεντ στον αγωνιστικό χώρο του Ολντ Τράφορντ πριν από δύο Κυριακές, είχε εμποδίσει την διεξαγωγή του, ενώ και σήμερα είναι από το μεσημέρι συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο αρκετοί οπαδοί, που απαιτούν την απομάκρυνση των Γκλέιζερ από την διοίκηση της ομάδας.

Protestors’ cars blocking a Liverpool bus here. More arriving. Whether it is the one the players are using to travel to Old Trafford is unclear. pic.twitter.com/8EuQjMum1B