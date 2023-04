Διεθνώς ρεζίλι έγιναν στο Βέλγιο, με την τραγική κίνηση που έκαναν οι οπαδοί της Σαρλερουά, να πετάξουν νεκρούς αρουραίους προς την μεριά αυτών της Σταντάρ Λιέγης.

Σαρλερουά και Σταντάρ Λιέγης έχουν μεγάλη αντιπαλότητα στο Βέλγιο. Οι οπαδοί της πρώτης όμως το παρατράβηξαν, με αυτό που έκαναν στο ματς που έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή (14.04) στην έδρα της δεύτερης.

Η Σταντάρ Λιέγης νίκησε εντός έδρας της Σαρλερουά με 3-1, σε αναμέτρηση που οι οπαδοί της δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα πριν την έναρξη του αγώνα -με τα καπνογόνα που άναψαν- ενώ κάποιοι φίλοι των φιλοξενούμενων προχώρησαν σε μια τραγική κίνηση.

Standard Liege with a massive pyroshow at home against Charleroi yesterday!pic.twitter.com/JB2pnv6UDH