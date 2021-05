Οι Μπόστον Σέλτικς “πάτησαν” πάνω από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς για να βρεθούν στα play off του NBA, με τους οπαδούς τους να βάζουν από νωρίς στο “στόχαστρο” τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Οι αποδοκιμασίες εναντίον του ήταν έντονες καθόλο το διάστημα του αγώνα και μάλιστα του φώναζαν εν χορώ “άντε γ@μ@σ@@”, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικό.

Κάτι όχι ασυνήθιστο για το κοινό στο “Garden”, το οποίο είχε πάντως αποτέλεσμα στον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος και έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του στη σεζόν, με 20 πόντους.

Whole Garden arena is chanting “Fuck you Westbrook!”



Never change, Boston.