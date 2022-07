Ο οπαδός της Έβερτον, Πολ Στράτον, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του φιλικού αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου.

Ο θερμός υποστηρικτής της Έβερτον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο προς το τέλος του αγώνα, ενώ η αγγλική ομάδα ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0 χάρη στα τέρματα των Κάλβερτ Λιούϊν (4`) και ΜακΝιλ (73`, 78`).

Ο Στράτον μπήκε στο γήπεδο για να εκτελέσει ένα πέναλτι. Ο Αγγλος φίλαθλος και πρώην αστυνομικός έστησε την μπάλα στην «άσπρη βούλα» και πέτυχε ένα γκολ που θα μείνει για πάντα στην μνήμη του, γνωρίζοντας την αποθέωση από 40.000 φιλάθλους της Έβερτον.

Έβερτον και Ντιναμό Κιέβου θέλησαν με αυτόν τον τρόπο, να ευχαριστήσουν τον Στράτον, για την βοήθεια που προσέφερε σε Ουκρανούς πρόσφυγες, λίγο μετά την ρωσική εισβολή στην πατρίδα τους.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Στράτον και ο αδελφός του, ταξίδεψαν με αυτοκίνητο στην πολωνική πόλη Πρζέμισλ, που βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα, για να προσφέρουν τρόφιμα σε πρόσφυγες, οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές.

