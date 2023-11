Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν με 110-105 τους Νιου Γιορκ Νικς στην πρεμιέρα του In-Season Tournament του NBA, αλλά ένας οπαδός τους ήταν αυτός που πέτυχε το καλάθι της βραδιάς.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, ένας οπαδός των Μιλγουόκι Μπακς είχε τη δυνατότητα να σκοράρει από το κέντρο του γηπέδου και να κερδίσει 10.000 ευρώ, όπως και έγινε!

Με ένα απίθανο σουτ πίσω από το κέντρο της Fiserv Arena, ο φίλος των “ελαφιών” κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι και να “τρελάνει” τον κόσμο στις κερκίδες. Ο ίδιος “εξαφανίστηκε” μάλιστα αμέσως, τρέχοντας προς τη φυσούνα.

This fan had Milwaukee JUMPING after hitting a half-court shot to win $10k 🗣️



🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 East Group B action on ESPN pic.twitter.com/3y4HPvvuad