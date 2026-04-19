Οπαδός του Ολυμπιακού έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο παιχνίδι με τον Άρη

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με 92-81 για την 25η αγωνιστική της GBL, σε ένα παιχνίδι που θα θυμάται για πάντα ένα ζευγάρι οπαδών των Πειραιωτών, αφού ο άνδρας επέλεξε το ΣΕΦ για να κάνει πρόταση γάμου.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου και σε συνεργασία με τη μασκότ του Ολυμπιακού, ο οπαδός των “ερυθρόλευκων” έκανε έκπληξη στην αγαπημένη του και γονάτισε μπροστά της, κάνοντας πρόταση γάμου στην κερκίδα.

Εκείνη δέχτηκε μέσα σε χειροκροτήματα από τους οπαδούς των Πειραιωτών στο ΣΕΦ και στη συνέχεια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς, σε μία πολύ όμορφη στιγμή στο γήπεδο του Ολυμπιακού.

Η ρομαντική στιγμή κατεγράφη και στην κάμερα της ΕΡΤ.