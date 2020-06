Η τραγική ιδέα ενός οπαδού της Μπέρνλι, να ναυλώσει αεροπλάνο και να μεταφέρει ένα πανό με ρατσιστικό μήνυμα πάνω από το «Etihad» -την ώρα του αγώνα της ομάδας του στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι- έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Μπορεί οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι και της Μπέρνλι να γονάτισαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης τους στο «Etihad», για να στείλουν αντιρατσιστικό μήνυμα και να τιμήσουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά ένας τραγικός οπαδός κατάφερε να δείξει πως… η βλακεία είναι αθάνατη.

Σύμφωνα με όσα είδαμε και έγιναν γνωστά, ενός οπαδού της Μπέρνλι ναύλωσε αεροπλάνο για να πετάξει πάνω από το γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το αεροπλάνο μετέφερε ένα πανό που έγραφε «White lives matters» («Οι ζωές των λευκών έχουν σημασία») ως… απάντηση στο κίνημα «Black lives matters» («Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία»), που κυριαρχεί μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Η Μπέρνλι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για να καταδικάσει την ενέργεια του οπαδού της και να προαναγγείλει τον δια βίου αποκλεισμό του από τους αγώνες της. Μάλιστα, απολογήθηκε προς την Premier League και την Μάντσεστερ Σίτι τονίζοντας πως αυτές οι απόψεις δεν έχουν θέση πουθενά και δεν αντικατοπτρίζουν τον σύλλογο.

Plane flying over the City – Burnley match at Etihad displaying “White Lives Matter Burnley”.



The UK isn’t racist by the way.. pic.twitter.com/nD6nTNd71I