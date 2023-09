Ξέσπασμα από τον θρυλικό επιθετικό του Άγιαξ, Μάρκο Φαν Μπάστεν μετά τα θλιβερά επεισόδια των οπαδών της ομάδας στο ντέρμπι με την Αϊντχόφεν (0-3) που προκάλεσαν και την οριστική του διακοπή.

Σε σχόλιό του στην ολλανδική τηλεόραση, για τα θλιβερά επεισόδια που οδήγησαν σε οριστική διακοπή τον αγώνα του Άγιαξ με την Αϊντχόφεν (0-3), ο Μάρκο Φαν Μπάστεν ξέσπασε και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα, ακόμη κι αν χρειαστεί να μπει λουκέτο στο πρωτάθλημα!

«Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει! Το καλύτερο θα ήταν να ανασταλεί η δράση για ένα διάστημα. Είναι κάτι που βλέπουμε συνέχεια πλέον, από οργανωμένη δράση οπαδών. Η διακοπή του αγώνα έγινε εσκεμμένα, είχαν το σκοπό να σταματήσει το ματς και το κατάφεραν. Αν δεν ξέρουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα γήπεδα, γιατί να παίζουμε ποδόσφαιρο; Θα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το λύσουμε, αν εξακολουθούμε να θεωρούμε το ποδόσφαιρο σημαντικό για μας. Ειδάλλως δεν έχει νόημα πλέον, έτσι; Είναι σκέτη τρέλα!», τόνισε ο σπουδαίος επιθετικός του παρελθόντος.

«Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν έπρεπε να συνεχιστεί έτσι το παιχνίδι. Οι φίλοι της Φέγενορντ μπορούν να λένε ότι θα πετύχαιναν κι άλλα γκολ και ότι δεν θα ήταν δίκαιο για αυτούς να λήξει 0-3. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ας το κατακυρώσουν και με 0-5», πρόσθεσε ο Φαν Μπάστεν.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned…



The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow!