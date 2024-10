«Οριστικά ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ»

Δημοσίευμα από την Ιταλία έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, που θέλει τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, να αναλάβει χρέη διευθυντή ποδοσφαίρου στην ΑΕΚ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικόλο Σκίρα η πρόσληψη του Χαβιέρ Ριμπάλτα από την ΑΕΚ για τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε!

Σε περίπτωση που τα δημοσιεύματα επαληθευτούν, ο 44χρονος Ισπανός θα αναλάβει τον ρόλο που είχε ο Παναγιώτης Κονέ και θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον Ματίας Αλμέιδα.

Excl. – Done Deal! Javier #Ribalta will be new #AEKAthens’ football director. #transfers