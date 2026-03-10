Ορίστηκε η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Γνωστή έγινε από την ΕΠΟ η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, το Σάββατο 25 Απριλίου, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει ότι η σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ορίστηκε για τις 20:30.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική επιλογή ήταν το ΟΑΚΑ, όμως η αδυναμία του να φιλοξενήσει 50.000 θεατές -με τη χωρητικότητα να περιορίζεται περίπου στις 20.000- οδήγησε στην αλλαγή έδρας και τη μεταφορά του τελικού στο Πανθεσσαλικό.

Οι δύο φιναλίστ θα λάβουν από 7.812 εισιτήρια. Οι φίλοι του ΟΦΗ θα τοποθετηθούν στη νότια πλευρά του γηπέδου, στις θύρες 1 έως 14 και στη θύρα 17, ενώ επιπλέον θα έχουν και τμήμα στην απέναντι πλευρά, στις θύρες 53 έως 56.