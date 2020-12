Οριστικός ο αποκλεισμός της Ρωσίας από Ολυμπιακούς Αγώνες και Μουντιάλ

Η Ρωσία αποκλείστηκε για τα επόμενα δύο χρόνια από τις διοργανώσεις των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, όπως αποφάνθηκε το Διεθνές Δικαστήριο της Λωζάνης (CAS) εξαιτίας του σκανδάλου ντόπινγκ που είχε ξεσπάσει τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αποκλεισμός της Ρωσίας από όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις είναι πλέον γεγονός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός αντι-ντόπινγκ αποφάσισε να αποκλείσει τους Ρώσους από σε όλα τα αθλήματα για τα 2 επόμενα χρόνια, ποινή που επικύρωσε το CAS, όπου εκδικάστηκε η προσφυγή των Ρώσων και αποφασίστηκε να μειωθεί από τα 4 χρόνια που είχαν επιβληθεί αρχικά.

Αυτό σημαίνει πως η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το ερχόμενο καλοκαίρι, ούτε και στο Μουντιάλ του 2022, αλλά παρ’ όλα αυτά έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά, αλλά αν πάρει την πρόκριση θα αντικατασταθεί από άλλη εθνική ομάδα.

Russia’s ban from all major sporting events after a doping scandal has been cut to two years.



