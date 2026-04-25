Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς 113-105: Δεύτερη νίκη για τους «μάγους» και προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στους πρωτοπόρους της Ανατολής

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατέκτησαν την πρώτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, αλλά κινδυνεύουν πλέον να αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ, αφού ηττήθηκαν για δεύτερη φορά από τους Ορλάντο Μάτζικ, με σκορ 113-105.

Μετά το μπρέικ των Ορλάντο Μάτζικ στην έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς η σειρά των πλέι οφ του NBA μεταφέρθηκε στη Φλόριντα, όπου οι “μάγοι” πήραν το πρώτο ματς και προηγούνται πλέον με 2-1 στη “μάχη” για την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πάολο Μπανκέρο με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, που είχαν εξαιρετικούς και τους Μπέιν και Κάρτερ Τζούνιορ, ενώ για τους ηττημένους, ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 27 πόντους και 9 ασίστ, δεν κατάφερε να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Τα “πιστόνια” καλούνται πλέον για διπλό στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ στο επόμενο ματς, για να μη βρεθούν μία “ανάσα” από έναν σοκαριστικό αποκλεισμό στα πλέι οφ του NBA.