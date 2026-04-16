Όσκαρ Καρντόσο: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 42 ετών πήρε ο Όσκαρ Καρντόσο. Ο σπουδαίος Παραγουανός επιθετικός έβαλε τέλος σε μια μεγάλη καριέρα, έχοντας κάνει πέρασμα 34 αγώνων από τον Ολυμπιακό.

Ο Όσκαρ Καρντόσο αποτελεί τον πρώτο ξένο σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα με 171 γκολ σε 293 παιχνίδια, ενώ έχει υπάρξει 57 φορές διεθνής με 12 τέρματα και έχει αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 με την Παραγουάη.

Ο Παραγουανό επιθετικός αγωνίστηκε μια σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου σκόραρε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 34 ματς, κατακτώντας το πρωτάθλημα.

SE ACABÓ



Óscar “Tacuara” Cardozo, anunció oficialmente su retiro del fútbol pic.twitter.com/XFq7oxDrPj — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) April 15, 2026

Επίσης, φόρεσε τη φανέλα των Λιμπερτάδ (352 ματς, 136 γκολ), Τράμπζονσπορ, Νιούελς και Νασιονάλ, ενώ έχει κερδίσει το βραβείο του πρώτου σκόρερ 8 φορές στην καριέρα του!