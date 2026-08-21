Όταν ο Κωνσταντέλιας συνάντησε τον Καρέτσα: Το βίντεο της Ντόρτμουντ από την πρώτη μέρα του «Ντέλια» στο προπονητικό κέντρο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε σήμερα (21/8/2026) στο προπονητικό κέντρο της Ντόρτμουντ, όπου είχε μία πρώτη γνωριμία με τον Νίκο Κόβατς και τους νέους του συμπαίκτες.

Η συνάντηση του Κωνσταντέλια με τον νέο του προπονητή στην Ντόρτμουντ ήταν επική, αφού ο Κόβατς προσπάθησε να προφέρει το όνομα του 23χρονου μεσοεπιθετικού, με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή να του απαντάει “Ντέλιας καλύτερα”.

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Παράλληλα, είχε και μια όμορφη στιγμή με τον συμπάτριώτη του, Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Οι δύο διεθνείς αγκαλιάστηκαν, δείχνοντας ενθουσιασμένοι για το νέο κοινό ξεκίνημα τους στη Γερμανία.