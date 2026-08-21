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Όταν ο Κωνσταντέλιας συνάντησε τον Καρέτσα: Το βίντεο της Ντόρτμουντ από την πρώτη μέρα του «Ντέλια» στο προπονητικό κέντρο

Η γνωριμία του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ με τον Κόβατς και η αγκαλιά με τον Καρέτσα
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τα χρώματα της Ντόρτμουντ/ Borussia Dortmund
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε σήμερα (21/8/2026) στο προπονητικό κέντρο της Ντόρτμουντ, όπου είχε μία πρώτη γνωριμία με τον Νίκο Κόβατς και τους νέους του συμπαίκτες.

Η συνάντηση του Κωνσταντέλια με τον νέο του προπονητή στην Ντόρτμουντ ήταν επική, αφού ο Κόβατς προσπάθησε να προφέρει το όνομα του 23χρονου μεσοεπιθετικού, με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή να του απαντάει “Ντέλιας καλύτερα”.

Παράλληλα, είχε και μια όμορφη στιγμή με τον συμπάτριώτη του, Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Οι δύο διεθνείς αγκαλιάστηκαν, δείχνοντας ενθουσιασμένοι για το νέο κοινό ξεκίνημα τους στη Γερμανία.

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