Όταν ο Τζόρνταν “σόκαρε” το NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ (video)

Σαν σήμερα στις 6 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν σόκαρε το NBA και το παγκόσμιο μπάσκετ, ανακοινώνοντας το τέλος του από το μπάσκετ, ως MVP των τελικών και κάτοχος τριών συνεχόμενων τίτλων του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη.

Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ήδη ο Νο1 αθλητής του κόσμου, αλλάζοντας τη μοίρα ολόκληρου του NBA, με την επιβλητική παρουσία του στα παρκέ, αλλά ο θάνατος του πατέρα του, τα δημοσιεύματα για τη ζωή του στο τζόγο και μία σειρά από άλλους παράγοντες, οδήγησαν στο πρώτο ξαφνικό “αντίο” του από τα γήπεδα.

Σε μία συνέντευξη Τύπου που καλύφθηκε από τις περισσότερες χώρες του κόσμου LIVE, ο Τζόρνταν ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί, αφήνοντας ανοιχτό… παράθυρο για το μέλλον, από το οποίο και… ξανά μπήκε τελικά μετά από σχεδόν ενάμισι χρόνο, για να κάνει νέο 3/3 στα πρωταθλήματα του NBA.

“If the urge comes back, if the Bulls will have me, if David Stern lets me back in the league, I may come back.”



27 years ago today, 30yo Michael Jordan retired after leading the league in scoring, finishing 2nd in DPOY & winning his 1st 3-Peat.pic.twitter.com/08deG4Ddy3