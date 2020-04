Μάσκες με το σήμα της αγαπημένης τους ομάδας αγοράζουν οι οπαδοί των “αιωνίων” της Αργεντινής, αφού το “Superclasico” μεταξύ Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ συνεχίζει να… διχάζει ακόμα και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η “τρέλα” των Αργεντινών για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή, με το ντέρμπι ανάμεσα σε Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ, να είναι ίσως το έντονο στον κόσμο. Αυτό σκέφτηκαν μάλλον και όποιοι λάνσαραν ιατρικές μάσκες για τον κορονοϊό με το σήμα και στα χρώματα της κάθε ομάδας, εκμεταλλευόμενοι έτσι εμπορικά αυτή την κόντρα.

Οι μάσκες δείχνουν να έχουν ιδιαίτερη ζήτηση, αφού οι οπαδοί των δύο ομάδων τις προτιμούν φανερά από τις απλές μάσκες που κυκλοφορούν στην αγορά.

In Buenos Aires, they’ve got River Plate- and Boca Juniors-themed masks during the COVID-19 pandemic pic.twitter.com/xvNxolchvf