Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Άνετο διπλό με Εμπαπέ και Βινίσιους

Στην κορυφή της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, παρέα με τις Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ, παρέμεινε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Το “2 στα 2” στο ξεκίνημα του ισπανικού πρωταθλήματος έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε εκτός έδρας της Οβιέδο με 2-3-0, με τον Κιλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει δύο τέρματα και τον Βινίσιους να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό, ενώ απλοποίησε τα πράγματα, γράφοντας το 2-0 στο 83′.

Η σύνθεση της Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρβαχάλ (87′ Αλεξάντερ-Άρνολντ), Χάουσεν, Καρέρας, Ρίντιγκερ, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (74′ Γκαρθία), Μασταντουόνο (63′ Ντίαθ), Εμπαπέ (87′ Θεμπάγιος), Ροντρίγκο (63′ Βινίσιους).

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Ρεάλ Μπέτις – Αλαβές 1-0 (16′ Λο Σέλσο)

Μαγιόρκα – Θέλτα 1-1 (87′ Μορέι – 38′ Ρουέντα Γκαρθία)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε 1-1 (8′ Σέρλοτ – 15′ Μιρ)

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3 (15′ Ρομέρο, 45+7′ Μοράλες – 49′ Πέδρι, 52′ Τόρες, 90+1′ Ελγκουζμπάλ)

Οσασούνα – Βαλένθια 1-0 (9′ Μπούντιμιρ)

Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα 5-0 (7′, Πεπέ, 25′ Μαρίν, 16′, 28′, 64′ Μπουκάναν)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ 2-2 (61′ Μπαρενετσέα, 69′ Όσκαρσον – 10′ Μίγια, 45+1′ (πεν) Πουάδο)

Ρεάλ Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (37′, 83′ Εμπαπέ, 90+3′ Βινίσιους)

25/08 20:30 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

25/08 22:30 Σεβίλλη – Χετάφε