Η Τίγκιστ Ασέφα από την Αιθιοπία έκανε εκπληκτική εμφάνιση στο Μαραθώνιο του Βερολίνου και “διέλυσε” το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 2 ώρες, 11 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για ένα απίθανο αποτέλεσμα, με την Ασέφα να γίνεται η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Μαραθωνίου, που ολοκληρώνει τον αγώνα σε κάτω από 2 ώρες και 12 λεπτά, κατακτώντας την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Βερολίνο.

Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ κατείχε η Κενυάτισσα, Μπριγκίντ Κοσγκέϊ, από τις 13 Οκτωβρίου 2019, όταν και έκανε τη διαδρομή των 42.195 μέτρων, σε 2 ώρες, 14 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα.

Στους άνδρες, ο 38χρονος Κενυάτης, Ελιούντ Κιπτσόγκε επικράτησε για πέμπτη φορά στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, καλύπτοντας την απόσταση σε χρόνο 2:02:42.

🏆 WORLD RECORD 🏆



Tigist Assefa smashes the world record with 2:11:52 at the BMW #BerlinMarathon #AbbottWMM pic.twitter.com/rBV2lLHIe7