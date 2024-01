Οι Μπόστον Σέλτικς “διέλυσαν” με 143-110 τους Μαϊάμι Χιτ και μάλιστα εκτός έδρας, αλλά ο τραυματισμός του Κρίσταπς Πορζίνγκις στην τρίτη περίοδο του αγώνα, χάλασε το… πάρτι των “Κελτών” στο NBA.

Ο Πορζίνγκις πάτησε άσχημα σε μία ανύποπτη φάση του αγώνα και γύρισε τον αστράγαλό του, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ και να “παγώσει” τον πάγκο των Μπόστον Σέλτικς, με τον προπονητή Τζο Μαζούλα να ανησυχεί πλέον για την κατάστασή του.

Οι πρωτοπόροι της Ανατολής έχουν στηρίξει πολλά φέτος στον Λετονό σέντερ, ο οποίος έχει προηγούμενα τραυματισμών και η υγεία του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη “μάχη” τους για τον τίτλο στο NBA.

Porzingis goes down with an ankle injury and heads to the locker room pic.twitter.com/kxZkMSDTDf