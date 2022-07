Η Χέρτα Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Ρίχτερ διαγνώστηκε με όγκο στα γεννητικά όργανα και ως εκ τούτου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης επ’αόριστον.

Ο 24χρονος διεθνής Γερμανός μέσος, ο οποίος και συμμετείχε στην ολυμπιακή ομάδα της πατρίδας του που αγωνίστηκε στο Τόκιο το 2021, θα χρειαστεί πια να κάνει χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, με την ευχή να μπορέσει να το αφήσει πίσω του.

Η Χέρτα δεν μπορεί πάντως να υπολογίζει τον Ρίχτερ για τη νέα σεζόν, αφού είναι άγνωστο αν και πότε θα είναι ξανά σε θέσει να βοηθήσει την ομάδα του.

