Ο κορονοϊός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα υγείας στους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο και ανάμεσά τους φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον και ο Νουσαΐρ Μαζράουι της Μπάγερν Μονάχου.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια η Μπάγερν Μονάχου, ο Μαζράουι έκανε εξετάσεις μετά από θετικό τεστ στον κορονοϊό στα πλαίσια του Μουντιάλ 2022 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πάσχει από περικαρδίτιδα.

Ως εκ τούτου θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για πάνω από ένα μήνα και στη συνέχεια θα χρειαστεί εκ νέου εξέταση για να γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπάγερν Μονάχου.

ℹ After testing positive for Covid-19 during the World Cup, a follow-up examination in Munich has revealed that Noussair Mazraoui has been diagnosed with a mild inflammation of the pericardium.



Wishing you all the best for a full and quick recovery, Nous! 🙏