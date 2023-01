Σοκαριστικές εικόνες στο NFL, με τον Νταμάρ Χάμλιν των Μπάφαλο Μπιλ να καταρρέει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Χρειάστηκε μάλιστα να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να του γίνει ανάνηψη για να μείνει στη ζωή, ενώ ο αγώνας διεκόπη οριστικά. Όλα συνέβησαν στα μέσα της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης των Μπάφαλο Μπιλ με τους Σινσινάτι Μπενγκάλς, όταν ο Νταμάρ Χάμλιν συγκρούστηκε με τον Τι Χίγκινς. Αρχικά σηκώθηκε από το χορτάρι, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε και “πάγωσε” συμπαίκτες και αντιπάλους.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί έμφραγμα και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα ζωτικά του όργανα έχουν επιστρέψει στο κανονικό και γίνεται προσπάθεια να αποφύγει τον κίνδυνο, αλλά η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη.

Update from Hamlin’s Rep: Damar Hamlin’s ‘vitals are back to normal’ and he is undergoing further testing at hospital

