Ο Τζεράι Γκραντ της ΑΕΚ είναι ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του Basketball Champions League, όπως έγραψε η ίδια η διοργανώτρια αρχή στα social media.

Ο Γκραντ αποκτήθηκε από την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και με τα 73 ριμπάουντ που “μάζεψε” με τη φανέλα της στο BCL, βρέθηκε στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης με 296 ριμπάουντ.

Ο 31χρονος Αμερικανός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη διοργάνωση και με τις Νεπτούνας και Στρασμπούρ, γράφοντας έτσι ιστορία στη διοργάνωση της FIBA.

