Παίκτης του pickleball κλώτσησε στο πρόσωπο αντίπαλο

Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα pickleball, με έναν παίκτη να κλωτσάει τον αντίπαλό του στο πρόσωπο μετά την ήττα του.

To pickleball είναι από τα αθλήματα που έχουν γίνει μόδα τον τελευταίο στην Αμερική, με αρκετούς αθλητές να παίζουν ένα διαφορετικό τύπου τένις…

Τις τελευταίες ώρες, πάντως, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ένα αγώνα pickleball, όπου ένας παίκτης κλωτσάει αντίπαλο στο πρόσωπο μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις παίκτες πλησίασαν το δίκτυ για να δώσουν τα χέρια, όπως συνηθίζεται μετά το τέλος των αγώνων και ο ένας αθλητής έριξε καταλάθος κάτω τη ρακέτα του αντιπάλου του.

Αμέσως έσκυψε για να τη σηκώσει, και τότε ο αντίπαλός του, προφανώς εκνευρισμένος και από την ήττα του, τον κλώτσησε στο πρόσωπο.

Pickleball is the fastest growing sport in America. But maybe we should shrink the game a little if we have people kicking each other in the goddamn face over a loss. @stoolpickleball pic.twitter.com/xAuJSsrrTe