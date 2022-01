Ο Παναγιώτης Ρέτσος φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μία μετεγγραφή στην Ιταλία, με τη Βερόνα να έχει κινηθεί για την απόκτησή του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο διεθνής αμυντικός ταλαιπωρήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς και φέτος δεν έχει πάρει τις συμμετοχές που θα ήθελε στις “ασπιρίνες”, έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 3 αγώνες του πρωταθλήματος.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται λοιπόν το ερχόμενο καλοκαίρι, η Βερόνα έσπευσε να το εκμεταλλευτεί, για να καλύψει το κενό του Μανιάνι, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Σαμπντόρια. Η ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Ιγκόρ Τούντορ, έχει ήδη ξεκινήσει έτσι διαπραγματεύσεις για τον Ρέτσο με τη Λεβρκούζεν για να “κλειδώσει” από τώρα τη μετεγγραφή, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ.

Hellas Verona have asked for Bayer Leverkusen centre back Panagiōtīs Retsos. Talks ongoing to take Greek defender to Italy, as reported by @DiMarzio. 🇬🇷🇮🇹 #transfers