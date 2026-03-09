Παναιτωλικός – Κηφισιά 2-1: Γιόρτασε 100 χρόνια ζωής με μια μεγάλη νίκη στη Super League

Την ημέρα που συμπλήρωσε έναν αιώνα ιστορίας, ο Παναιτωλικός το… γιόρτασε με εντός έδρας νίκη επί της Κηφισιάς (2-1) στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της Super League.

Η Κηφισιά άνοιξε το σκορ, αλλά ο Παναιτωλικός πήρε τη νίκη με ανατροπή (2-1) και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την παραμονή στην κατηγορία. Η ομάδα του Αγρινίου έφτασε τους 24 βαθμούς στη Super League, όσους έχει και η ομάδα των Βορείων Προαστίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, η Κηφισιά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναιτωλικού, ωστόσο υπήρχε οφσάιντ στη φάση και το γκολ του Χριστόπουλου δεν μέτρησε. Η αθηναϊκή ομάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα, με τους Αγρινιώτες να ψάχνουν την ίδια στιγμή κάποια καλή αντεπίθεση.

Τελικά, η Κηφισιά κατάφερε να σκοράρει ξανά στο 20′, με το γκολ του Πόμπο να είναι “καθαρό” και να κάνει το 0-1. Ο Παναιτωλικός άρχισε σιγά σιγά να ανεβάζει “στροφές” και στο 30′ έχασε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Ο Φάρλεϊ Ρόσα έκλεψε την μπάλα από τον Νούνελι έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων, σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει να και να περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ραμίρεζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Παναιτωλικός έδωσε την ευκαιρία στους οπαδούς του να πανηγυρίσουν, κάνοντας το 1-1. Ο Φάρλεϊ Ρόσα ξεμαρκαρίστηκε από τον Πέτκοφ, σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να καταλήγει στην αριστερή κλειστή γωνία του Ραμίρεζ.

Έχοντας πλέον ανεβασμένη ψυχολογία, η ομάδα του Αγρινίου πίεσε και έφτασε στην ανατροπή του σκορ, στο 45+1′. Ο Ματσάν έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά από κεφαλιά πάσα του Μπάτζι, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και σούταρε με πολλή δύναμη, με τον Ραμίρεζ να μην βάζει καλά τα χέρια του με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα μετά την απόκρουσή του για το 2-1.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε καλύτερο ρυθμό, με τις δυο ομάδες να παίζουν επιθετικά. Στο 63′ ο Ραμίρεζ απέκρουσε -χωρίς να μπλοκάρει- το δυνατό σου του Λομπάτο, ωστόσο ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς πρόλαβε να κάνει γρήγορη έξοδο και να βάλει το στοπ στον Μπάτζι που πήρε το “ριμπάουντ” και εκτέλεσε. Στο 75′ Πόμπο και Μπένι συνδιάστηκαν όμορφα για τους φιλοξενούμενους, ο τελευταίος έκανε γλυκό πλασέ με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο 75′ Πόμπο και Μπένι συνδυάστηκαν όμορφα για τους φιλοξενούμενους, ο τελευταίος έκανε γλυκό πλασέ με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο. Τελικά, η Κηφισιά έφτασε στην ισοφάριση στο 82′, ένα τέρμα όμως που ακυρώθηκε μετά από onfield review. Από πάσα του Μπένι, ο Ταβάρες έφερε την μπάλα μπροστά του με τακουνάκι -αλλά και χέρι- βγήκε απέναντι στον Κουτσερένκο και εκτέλεσε δυνατά για το 2-2. Το VAR όμως κάλεσε τον διαιτητή Τζήλο, που ακύρωσε το γκολ.

Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Μαμαντού Γιουσούφ Μπατζί να βλέπει δεύτερη κίτρινη κάστα στο 90+8′ και να αποβάλλεται.