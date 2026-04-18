Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Δεύτερη νίκη στα πλέι άουτ και εκτός της «ζώνης» του υποβιβασμού οι Σερραίοι

Ο Πανσερραϊκός είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στα πλέι άουτ της Super League και μετά την εκτός έδρας νίκη του με 3-2 κόντρα στον Παναιτωλικό, βρέθηκε για πρώτη φορά εκτός της “ζώνης” του υποβιβασμού.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από γκολ του Μπουχαλάκη στο 9ο λεπτό του αγώνα, ο Πανσερραϊκός δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει σε μία εντυπωσιακή ανατροπή επί του Παναιτωλικού από το πρώτο ημίχρονο και να πάρει τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” που δίνει στα πλέι άουτ, για την παραμονή του στη Super League.

Ο Ριέρα ισοφάρισε το ματς για τους Σερραίους στο 25ο λεπτό του αγώνα και ο Τεϊσέιρα πήρε τη… σκυτάλη για να πετύχει δύο δικά του τέρματα στη συνέχεια και να “σφραγίσει” τη νίκη της ομάδας του μέσα στο Αγρίνιο, αφού το μόνο που άλλαξε στο υπόλοιπο του αγώνα ήταν το τελικό σκορ, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στις καθυστερήσεις με τον Αγκίρε.

Ο Πανσερραϊκός έφθασε έτσι τους 7 βαθμούς σε τρεις αγώνες στα πλέι άουτ της Super League και “βλέπει” να παίρνει… σάρκα και οστά το μέχρι πρότινος “όνειρο” της αποφυγής του υποβιβασμούς. Ο Παναιτωλικός από την άλλη πλευρά, γνώρισε την πρώτη του ήττα στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, αλλά δύσκολα θα “κινδυνεύσει” στο υπόλοιπο της σεζόν.

Οι συνθέσεις στο Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79′ Μπρέγκου), Σιέλης, Κόγιτς, Αποστολόπουλος (71′ Γκαρσία), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (71′ Σμυρλής), Μπάτζι (79′ Αγκίρε), Άλεξιτς (56′ Λομπάτο).

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Τσαούσης, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Μπεν Σαλάμ (56′ Δοϊρανλής), Ομεονγκά, Ριέρα (87′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (87′ Καρέλης), Ίβαν (71′ Μασκανάκης).