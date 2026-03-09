Παναιτωλικός: Το γιγαντιαίο πανό των οργανωμένων οπαδών με τον τεράστιο Τίτορμο, για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Στις 9 Μαρτίου 1926 “γεννήθηκε” στο Αγρίνιο μια ποδοσφαιρική ομάδα που έμελλε να γίνει το… καμάρι της πόλης. Ο Παναιτωλικός συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και οι διοικούντες της ομάδας αλλά και οι φίλοι της το γιορτάζουν.

Το ματς του Παναιτωλικού με την Κηφισιά, ανήμερα των γενεθλίων της ομάδας, απέκτησε χαρακτήρα γιορτής. Οι 5.950 φίλοι των “κιτρινομπλέ” που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου δημιούργησαν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, τραγουδώντας ασταμάτητα, δίνοντας ξεχωριστό “χρώμα” στο ματς.

Πριν τη σέντρα του αγώνα, η Κηφισιά τίμησε τον αιώνιο Παναιτωλικό, καθώς ο αθλητικός διευθυντής των φιλοξενούμενων, Άγγελος Μπασινάς, έδωσε τιμητική πλακέτα και φανέλα με τον Τίτορμο στο μέλος του Δ.Σ. των γηπεδούχων Γιώργο Σωτηρόπουλο

Λίγο μετά, μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων του Παναιτωλικού υψώθηκε ένα γιγαντιαίο πανό, στο οποίο αναγραφόταν η φράση: “Εν Αγρινίω την 9η Μαρτίου του 1926”, παραπέμποντας στην ημερομηνία ίδρυσης της ομάδας.

Μάλιστα, τη στιγμή που βγήκαν οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί εμφάνισαν ένα εντυπωσιακό κορεό, στο οποίο ξεχώρισε ένα τεράστιο πανό με τον Τίτορμο, το σύμβολο της ομάδας.