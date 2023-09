Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός παρουσίασε πριν από λίγα 24ωρα τις εντυπωσιακές του φανέλες για τη νέα σεζόν και την Πέμπτη (21.09) έδωσε στη δημοσιότητα ένα video μικρής χρονικής διάρκειας από το event που έγινε στο μουσείο της Ακρόπολης.

Σε μια λαμπερή τελετή που διοργάνωσε την περασμένη Δευτέρα (18.09) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του «τριφυλλιού», την οποία θα χρησιμοποιεί η ομάδα της σεζόν 2023-24.

Η εκδήλωσε έγινε στο μουσείο της Ακρόπολης. Λίγα 24ωρα μετά το event, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το backstage της βραδιάς, με την παρουσίαση της εντυπωσιακής φανέλας, που φέρει πάνω της την Ακρόπολη και το εμβληματικό μνημείο, τον Παρθενώνα.

Reliving the Epic Moment: @adidasHoops x Panathinaikos BC’s Jersey Launch 🏀



Featuring the Iconic Acropolis of Athens ☘️🏛️#WeTheGreens #paobc #adidasbasketball #adidasgr pic.twitter.com/BbsYuK3jSh