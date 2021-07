Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι κι επίσημα ο Άλφα Ντιαλό.

Ο ατζέντης του Αμερικανού φόργουορντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, επιβεβαίωσε μέσω twitter τη συμφωνία των δύο πλευρών, με τους πράσινους να έχουν αποφασίσει να τον παραχωρήσουν δανεικό τη νέα σεζόν.

Η συμφωνία είναι για τρία χρόνια, με τον 24χρονο άσο να επιθυμεί να αποδείξει ότι αξίζει μία θέση στο πράσινο ρόστερ τα επόμενα χρόνια.

Ο Ντιαλό, που αποφοίτησε από το Providence χωρίς να γίνει ντραφτ, είχε φέτος 12,5 πόντους με 56% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 65% στις βολές, 5,5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 2 λάθη σε 30 λεπτά κατά μέσο όρο με τη φανέλα του Λαυρίου.

