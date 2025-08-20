Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακαινίστηκε ο «Τάφος του Ινδού» και έγιναν γκράφιτι σπουδαίων μορφών του συλλόγου

Άλλαξε εικόνα το ιστορικό γήπεδο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
Το ανακαινισμένο γήπεδο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
Το ανακαινισμένο γήπεδο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού / Φωτογραφία του pao1908.com

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την κατασκευή των νέων αθλητικών του εγκαταστάσεων στο Βοτανικό, αλλά παράλληλα υπήρξε και μία ανακαίνιση στον «Τάφο του Ινδού», το ιστορικό γήπεδο του Ερασιτέχνη, που φέρει πλέον το όνομα «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Α.Ο. Παναθηναϊκός δημοσίευσε μάλιστα και φωτογραφίες από τον ανακαινισμένο «Τάφο του Ινδού», στις οποίες και φαίνονται και τα νέα γκράφιτι με τις μορφές των Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, του Γεώργιου Καλαφάτη και του Απόστολου Νικολαϊδη.

Η ενημέρωση από τον Α.Ο. Παναθηναϊκός

Το ιστορικό κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» παρουσιάζει πλέον νέο πρόσωπο εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το κλειστό της Λεωφόρου που μετράει περίπου 66χρόνια ζωής συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς στα κλειστά γήπεδα όλης της χώρας.

tafos tafos

Ο «Τάφος του Ινδού» ανακαινίστηκε στους χώρους των αποδυτηρίων και των διαδρόμων ενώ έχει και μια μεγάλη αλλαγή στις κερκίδες καθώς έφυγαν τα προστατευτικά και έγιναν βαψίματα.

Επιπλέον οι οπαδοί του Συλλόγου επιμελήθηκαν τα νέα γκράφιτι και δεσπόζουν οι μορφές των Τεράστιων Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, του ιδρυτή Γεώργιου Καλαφάτη και του «Πατριάρχη» Απόστολου Νικολαϊδη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo