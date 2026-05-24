Παναθηναϊκός: Ανακοινώνει Νέστρουπ και προχωράει τον μετεγγραφικό σχεδιασμό

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποχώρησε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ο Γιάκουμπ Νέστρουπ ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί. Όλα δείχνουν ότι είναι θέα χρόνου, ο 39χρονος προπονητής να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των “πράσινων”.

Ο Δανός τεχνικός τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και πλέον αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσληψής του, ώστε να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών

Το deal των δυο πλευρών θα είναι διετές. Μετά τις ανακοινώσεις, ο Νέστρουπ θα.. σηκώσει μανίκια, για να ξεκινήσει να “χτίζει”το “τριφύλλι”, με ορίζοντα την είσοδο στον Βοτανικό.

Ο Νέστρουπ κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα με την Κοπεγχάγη, ενώ παρουσίασε ένα άκρως επιθετικό σύνολο στο Champions League, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Πλέον, ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, πιάνοντας άμεσα δουλειά ώστε οι «πράσινοι» να εμφανιστούν έτοιμοι στα προκριματικά του Conference League, απ’ όπου και ξεκινούν από τον 2ο προκριματικό γύρο.

Την ίδια στιγμή, οι “πράσινοι” θέλουν να προχωρήσουν άμεσα σε στοχευμένες κινήσεις, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του βασικού κορμού να είναι έτοιμο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Στο πλάνο βρίσκονται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, προσθήκες στα άκρα της επίθεσης, αλλά και κινήσεις που θα αυξήσουν την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ. Ο Νέστρουπ φέρεται να έχει ήδη ενημερωθεί για αρκετές από τις μεταγραφικές υποθέσεις που εξετάζει ο Παναθηναϊκός.