Παναθηναϊκός: Αναχώρησαν για Τσεχία οι πράσινοι με στόχο την πρόκριση στους 16 του Europa League

«Πέταξε» η αποστολή του τριφυλλιού για το παιχνίδι με την Πλζεν
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League (26/02/26, 19:45) και η αποστολή των πρασίνων το πρωί της Τετάρτης (25/02/26) αναχώρησε για τη Τσεχία.

Αποφασισμένοι για την πρόκριση οι παίκτες του Παναθηναϊκού, που θέλουν τη νίκη στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τους 16 του Europa League. Σε περίπτωση ισοπαλίας το παιχνίδι θα κριθεί στην παράταση ή και στα πέναλτι αν το σκορ παραμείνει ισόπαλο.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ το απόγευμα θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει της κρίσιμης μάχης, ενώ προηγουμένως ο Ισπανός προπονητής θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

