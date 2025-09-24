Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για Ελβετία το «τριφύλλι» για την αναμέτρηση με τη Γιούνγκ Μπόις στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός πετάει για Ελβετία με στόχο να πάρει τη νίκη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League (25/09/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2). Μοναδική απουσία για το «τριφύλλι» ο Φακούντο Πελίστρι.

Το απόγευμα (24/04/25, 19:00) είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντη για να μιλήσει για τη σημαντική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Γιούνγκ Μπόις στο Europa League.

Σχεδόν πλήρεις οι πράσινοι, καθώς απουσιάζει μόνο ο Πελίστρι που έχει υποστεί θλάση και θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.