Παναθηναϊκός: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Γιώργου Κυριακόπουλου

Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του προπόνηση μετά τη διακοπή για τα Χριστούγεννα και περιμένει πλέον από το νέο έτος και την επιστροφή του Γιώργου Κυριακόπουλου.

Με τους Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι να έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις, ο Παναθηναϊκός περιμένει πια μόνο τον Γιώργο Κυριακόπουλο να τεθεί ξανά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, για τα παιχνίδια της νέας χρονιάς.

Ο Έλληνας μπακ ξεκίνησε καλά τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αλλά μία θλάση τον έχει θέσει εκτός τον τελευταίο καιρό, με την κατάστασή του να είναι όμως καλύτερη. Ως εκ τούτου θα κάνει νέα μαγνητική για να εξεταστεί η πρόοδός του και οι “πράσινοι” ελπίζουν ότι θα είναι και πάλι σε θέση να αγωνιστεί μέσα στον Ιανουάριο.