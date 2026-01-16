Παναθηναϊκός: Από το αεροδρόμιο στο Telekom Center οι παίκτες για video ανάλυση της ήττας από την Μπάγερν Μονάχου

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου στη Euroleague και η αποστολή επέστρεψε από τη Γερμανία για να κατευθυνθεί απευθείας από το αεροδρόμιο στο Telekom Center.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου και πήγε κατευθείαν τους παίκτες στο Telekom Center για video ανάλυση.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήθελε να εξηγήσει στους παίκτες του όσα έγιναν λάθος στο Μόναχο, όπου οι “πράσινοι” έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους στο φινάλε και ενώ είχαν σταθερά το προβάδισμα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ακολούθησε όμως κανονικά και προπόνηση, αφού υπάρχει άμεσα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την GBL.