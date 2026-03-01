Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης live για την 23η αγωνιστική του Super League

Ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη για να πιάσει τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Super League
23η αγωνιστική
1 - 0
2ο ημίχρονο
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Super League.

21:05 | 01.03.2026
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
20:49 | 01.03.2026
20:48 | 01.03.2026
20:45 | 01.03.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0
20:39 | 01.03.2026
Φτάσαμε στο 45'
20:38 | 01.03.2026
20:31 | 01.03.2026

Δέκα λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου
 

20:31 | 01.03.2026

Κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη

20:28 | 01.03.2026
Φοβερό σουτ του Κοντούρη στο 30'

Η μπάλα έφυγε λίγο άουτ

20:24 | 01.03.2026
27' Δοκάρι για το Άρη!

Τρομερό ανάποδο ψαλίδι από τον Καντεβέρε, η μπάλα τραντάζει το δεξί δοκάρι του Λαφόν

20:19 | 01.03.2026
23' Φάση για τον Παναθηναϊκό

Ο Σφιντέρσκι βρέθηκε και πάλι μέσα στην περιοχή, αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα

20:10 | 01.03.2026
Ελέγχουν το παιχνίδι οι πράσινοι

Δεν υπάρχει μεγάλη φάση μετά το γκολ

20:09 | 01.03.2026
9' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Φοβερό γύρισμα του Παντελίδη, ο Ερνάντεθ από κοντά ανοίγει το σκορ για τους πράσινους

20:04 | 01.03.2026
8' Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό

Ο Σφιντέρσκι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά οι αμυντικοί του Άρη έδιωξαν σε κόρνερ

20:01 | 01.03.2026

Αναγνωριστικάτα τα πρώτα λεπτά

20:01 | 01.03.2026
Σέντρα στη Λεωφόρο
19:56 | 01.03.2026

Διαιτητής: Ταμάς Μπόγκναρ.

Βοηθοί: Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο

4ος: Μόσχου

VAR: Κάταλιν Κούλτσαρ

AVAR: Φέρεντς Καράκο

19:56 | 01.03.2026

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Διούδης,  Καράι, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Κουαμέ, Ρόουζ, Φρίντεκ, Τεχέρο, Αλφαρέλα, Κέρκεζ, Μπουσαΐντ

 
 

19:56 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Άρη

 Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Δώνης, Πέρεθ, Καντεβέρε

19:55 | 01.03.2026

Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Σάντσεθ, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισσοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Τετέι, Πάντοβιτς

 
 

19:54 | 01.03.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι

19:53 | 01.03.2026
Οι πράσινοι έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκριση στους 16 του Europa League επί της Βικτόρια Πλζεν

Στόχος της ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι η νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην 4άδα

19:52 | 01.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική

