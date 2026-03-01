Παναθηναϊκός – Άρης live για την 23η αγωνιστική του Super League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Super League.
Δέκα λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου
Κίτρινη κάρτα στον Παντελίδη
Η μπάλα έφυγε λίγο άουτ
Τρομερό ανάποδο ψαλίδι από τον Καντεβέρε, η μπάλα τραντάζει το δεξί δοκάρι του Λαφόν
Ο Σφιντέρσκι βρέθηκε και πάλι μέσα στην περιοχή, αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα
Δεν υπάρχει μεγάλη φάση μετά το γκολ
Φοβερό γύρισμα του Παντελίδη, ο Ερνάντεθ από κοντά ανοίγει το σκορ για τους πράσινους
Ο Σφιντέρσκι πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά οι αμυντικοί του Άρη έδιωξαν σε κόρνερ
Αναγνωριστικάτα τα πρώτα λεπτά
Διαιτητής: Ταμάς Μπόγκναρ.
Βοηθοί: Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο
4ος: Μόσχου
VAR: Κάταλιν Κούλτσαρ
AVAR: Φέρεντς Καράκο
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Βοριαζίδης, Κουαμέ, Ρόουζ, Φρίντεκ, Τεχέρο, Αλφαρέλα, Κέρκεζ, Μπουσαΐντ
Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Δώνης, Πέρεθ, Καντεβέρε
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τουμπά, Σάντσεθ, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σισσοκό, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Τετέι, Πάντοβιτς
Λαφόν, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι
Στόχος της ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι η νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην 4άδα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική