Παναθηναϊκός – Άρης: Στη Λεωφόρο το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε (01/03/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον Άρη στο μεγάλο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαφορετικό… φεγγάρι.

Από τη μία πλευρά, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία μεγαλειώδη πρόκριση στο Europa League και μετά την ήττα του Λεβαδειακού, έχει την ευκαιρία να “πιάσει” 4άδα στη βαθμολογία της Super League, την ώρα που ο Άρη θέλει να κάνει… επανεκκίνηση στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “κίτρινοι” προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο τους στο ματς της Λεωφόρου, αναζητώντας ένα “τρίποντο” που θα τους επαναφέρει σε θέση ισχύος σε ό,τι αφορά την 5η θέση και τα πλέι οφ για το τελευταίο “εισιτήριο” της Ευρώπης.

Η προαναγγελία της Super League

Μετά τη νίκη του επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στη διαδικασία των Playoffs του 2023-24, οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στην περσινή αναμέτρησή τους για το πρωτάθλημα.

Οι Πράσινοι επικράτησαν τελευταία φορά εντός έδρας, για τη Super League, των Κίτρινων στις 28 Φεβρουαρίου 2024 με 2-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τη φετινή χρονιά για το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη (1-1) και για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στην Αθήνα, όπου οι Πράσινοι επικράτησαν με 3-0.

Μόλις στα τρία από τα δέκα τελευταία παιχνίδια με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, για όλες τις διοργανώσεις, έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Οι Πράσινοι μετρούν τρεις νίκες με 1-0, δύο με 2-0, ενώ ο Άρης έχει επικρατήσει δύο φορές με 1-0 και μία με 2-1.

Οι αναμετρήσεις στις οποίες σκόραραν και οι δύο ήταν για τη διαδικασία των Playoffs: στις 18 Απριλίου 2021, στη νίκη των Κίτρινων με 2-1, στις 14 Μαΐου 2023, όταν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, και στις 27 Οκτωβρίου 2024 -στην τελευταία τους αναμέτρηση για το πρωτάθλημα- με το ισόπαλο 1-1.

Στα τελευταία δέκα μεταξύ τους παιχνίδια, για όλες τις διοργανώσεις, υπάρχουν δύο νίκες φιλοξενούμενου και οι δύο είναι τη σεζόν 2023-24, όταν, για τη διαδικασία των Playoffs, επικράτησε αρχικά ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη με 2-0 και έπειτα ο Άρης στην Αθήνα με 1-0.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ

65 ΜΑΤΣ

47 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

12 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

7 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

ΓΚΟΛ: 136-43