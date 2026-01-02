Παναθηναϊκός: Ατομικό για Κυριακόπουλο και Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα, όπως και οι Κοντούρης και Πάντοβιτς.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος “παλεύει” να είναι έτοιμος μέσα στον Ιανουάριο για τον Παναθηναϊκό, ενώ θεραπεία χρειάστηκε ο Μίλος Πάντοβιτς πριν ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα, με τον Σωτήρη Κοντούρη να ετοιμάζεται με τη σειρά του για το ντεμπούτο του στην νέα του ομάδα.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Την Παρασκευή το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης», ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση για το 2026.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τεστ φυσικής κατάστασης, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ατομικό έκανε ο Κοντούρης ενώ θεραπεία και ατομικό ο Πάντοβιτς».