Παναθηναϊκός: Ατομικό για Όσμαν και Χολμς ενόψει του ματς στο Μιλάνο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρμάνι Μιλάνο (11.12.2025, 21:30, Newsit.gr), για την 15η αγωνιστική στη Euroleague, με στόχο την επιστροφή του στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο “Telekom Center Athens” το μεσημέρι της Τρίτης (09.12.2025) με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει του Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή των δυο παικτών στην αναμέτρηση της Πέμπτης παραμένει αμφίβολη. Η αποστολή του “τριφυλλιού” θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.2025) για το Μιλάνο.