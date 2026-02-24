Παναθηναϊκός: Δεκτό το αίτημα των «πρασίνων» από τη Euroleague για αλλαγή ώρας στο ματς με την Παρί

Η Euroleague έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού κι έτσι η αναμέτρηση με την Παρί (25.02.2026) μετακινήθηκε μισή ώρα αργότερα από το προκαθορισμένο της τζάμπολ.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρί ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15, αλλά η πράσινη ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή στην ώρα έναρξης του αγώνα, γιατί εκείνη την ημέρα ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει στις 19:45 ματς με την Πλζεν για τα πλέι οφ του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλοντας να μην συμπέσουν οι δυο αναμετρήσεις και να βοηθήσει και τους οπαδούς της ομάδας -να παρακολουθήσουν ολόκληρα και τα δυο παιχνίδια- έγινε αίτημα στη Euroleague να μετακινηθεί χρονικά το τζάμπολ με τους Παριζιάνους.

Το αίτημα του Παναθηναϊκού έγινε δεκτό και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:45