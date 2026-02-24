Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Δεκτό το αίτημα των «πρασίνων» από τη Euroleague για αλλαγή ώρας στο ματς με την Παρί

Πήγε πιο αργά το τζάμπολ της αναμέτρησης για την 29η αγωνιστική της Euroleague
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Η Euroleague έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού κι έτσι η αναμέτρηση με την Παρί (25.02.2026) μετακινήθηκε μισή ώρα αργότερα από το προκαθορισμένο της τζάμπολ.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρί ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15, αλλά η πράσινη ΚΑΕ ζήτησε αλλαγή στην ώρα έναρξης του αγώνα, γιατί εκείνη την ημέρα ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει στις 19:45 ματς με την Πλζεν για τα πλέι οφ του Europa League.

Θέλοντας να μην συμπέσουν οι δυο αναμετρήσεις και να βοηθήσει και τους οπαδούς της ομάδας -να παρακολουθήσουν ολόκληρα και τα δυο παιχνίδια- έγινε αίτημα στη Euroleague να μετακινηθεί χρονικά το τζάμπολ με τους Παριζιάνους.

Το αίτημα του Παναθηναϊκού έγινε δεκτό και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:45

