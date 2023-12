Ο Δημήτρης Λημνιός είπε “αντίο” στην Κολωνία, ενώ μίλησε και για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, με τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2027, ο Δημήτρης Λημνιός αποχαιρέτισε την Κολωνία σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της γερμανικής ομάδας, εξηγώντας του σκεπτικό της μετακίνησής του στην Ελλάδα κι εκφράζοντας την ανυπομονησία του για να διεκδικήσει ξανά τη θέση του στην Εθνική ομάδα.

«Είναι σημαντικό για μένα, να μπορώ να παίξω ώστε διεκδικήσω μία θέση στην Εθνική Ομάδα. Η Ελλάδα έχει ακόμα ευκαιρία να παίξει στο EURO. Θέλω να βοηθήσω να γίνει αυτό. Ανυπομονώ επίσης να παίξω ξανά στην πατρίδα μου.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, όλους τους εμπλεκόμενους και τους φιλάθλους για την υποστήριξή τους. “Σταυρώνω” τα δάχτυλά μου για την Κολωνία για το δεύτερο μισό της σεζόν, ώστε να παραμείνουν στην Bundesliga».

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Λημνιό με ελεύθερη μεταγραφή απ’ την Κολωνία, έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τους «τράγους», ενώ η γερμανική ομάδα θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης 10%. Οι συνολικές απολαβές του στα 3,5 χρόνια της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό θα φτάσουν τα 2,2 εκατ. ευρώ.

Dimitris Limnios has left #effzeh and joined Panathinaikos.



After three years and 15 appearances in red and white, Dimitris Limnios is heading back to Greece. We wish you all the best, Dimi!



All infos https://t.co/WuYtdOJv9S pic.twitter.com/jong3Q4Lfc