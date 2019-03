Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Ρέθυμνο στα Δύο Αοράκια και ο Ρικ Πιτίνο επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κρήτη, μένοντας εντυπωσιασμένος από τη φιλοξενία των ανθρώπων που συνάντησε.

Ο Αμερικανός τεχνικός δοκίμασε για πρώτη φορά και το παραδοσιακό ποτό του νησιού, την τσικουδιά και έγραψε στο twitter: «Έτοιμοι για το ματς με το Ρέθυμνο στη Κρήτη. Συναρπαστικό μεγάλο νησί με τόσο φιλικούς ανθρώπους. Εκεί που περπατούσα, με κάλεσαν κοντά τους και μου πρόσφεραν τσικουδιά. Ήταν σαν την ιταλική Grappa».

Getting ready to play Rethymno Cretan Kings on the Island of Crete. Fascinating large Island with such friendly people. Walking around last night and people call me over to share a Tsikoudia drink with them. It’s like Italian Grappa. I’m staying off the streets this afternoon.

