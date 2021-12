Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αποχώρησε τραυματίας από το ματς του Παναθηναϊκού με το Λαύριο και «ξέσπασε» μέσω αναρτήσεων για τη φάση που του προκάλεσε τον τραυματισμό. Αύριο (8/12) θα φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

Σε εξετάσει θα υποβληθεί ο Νεμάνια Νέντοβιτς την Τετάρτη (8/12) ώστε να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού του στον αστράγαλο. Ο Σέρβος που αποχώρησε τραυματίας μετά από σύγκρουση με τον Νικολαΐδη στο ματς του Παναθηναϊκού με το Λαύριο σήμερα (7/12) ήταν οργισμένος με την αμυντική συμπεριφορά του αντιπάλου του στη φάση και δεν έκρυψε την οργή του μέσα από αναρτήσεις του στα social media.

Οι αναρτήσεις του Νέντοβιτς

«Μόλις είδα το βίντεο. Αν αργήσεις και έρχεσαι από την πλευρά του σουτέρ δεν έχεις δουλειά να είσαι κοντά στο σώμα του, βγαίνεις στο… διάολο γιατί έχεις ήδη αργήσει και δεν μπορείς να κάνεις πολλά γι’ αυτό. Δεν με νοιάζει ποιος ήταν ο αμυντικός ή αν είναι νεαρός ή μεγάλος, απλά δεν το κάνεις αυτό. Ναι, μπορεί να συμβεί αλλά μπορεί και να μην συμβεί και δεν έπρεπε να συμβεί. Τέλος ιστορίας».

I just saw the video…if you re late and coming from the side of the shooter you have no business being in his body, you get the fuck out of there because you re late already and you cannot do much about it. pic.twitter.com/a5T0AjaB4t December 7, 2021

I dont care who the defender is or how old he is, you just dont do that.

Yes, it can happen but it also could not happen and should not happen. End of story — Nemanja Nedovic (@nedovic1624) December 7, 2021

Λίγο αργότερα ο Νεμάνια Νέντοβιτς πάντως επανήλθε και ξεκαθάρισε αφενός πως δεν ήξερε πως ο Νικολαΐδης είναι παίκτης του Ολυμπιακού, δανεικό στο Λαύριο, αλλά τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί πως έγινε κάτι επίτηδες.

«Πρώτα από όλα δεν είχα ιδέα ό,τι το παιδί ήταν παίκτης του Ολυμπιακού. Μόλις το έμαθα. Δεύτερον αν γίνεται θέμα λόγω του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός το IQ είναι μηδενικό και δεν υπάρχει λόγος διαφωνίας. Τρίτον, δεν κατηγορώ κάποιον, φυσικά δεν το έκανε επίτηδες» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σέρβος γκαρντ του Παναθηναϊκού.