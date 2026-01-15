Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος στο ματς με την Μπάγερν για τη Euroleague

“Πληγωμένη” η ομάδα του Αταμαν στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Euroleague
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις εκτός έδρας αναμετρήσεις στη Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Μπάγερν στο «SAP Garden» (20:30, NovaSports Prime, Newsit.gr) για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης, έχοντας πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Μετά τον Κέντρικ Ναν, που δεν ταξίδεψε στο Μόναχο (έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής), ο Εργκίν Αταμάν είδε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μπαίνει στο.. απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού για το ματς με την Μπάγερν.

Ο Ρογκαβόπουλος ένιωσε αδιαθεσία την Τετάρτη (14.01.2026) και δεν πήρε μέρος στην προπόνηση. Ο Έλληνας φόργουορντ -όπως αποδείχθηκε- ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα αγωνιστεί στο ματς του Μονάχου. Θυμίζουμε ότι εκτός του συγκεκριμένοι αγώνα έχουν μείνει και οι Μήτογλου και Λεσόρ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν

