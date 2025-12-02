Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Χολμς και Όσμαν ενόψει Βαλένθια

Μετ' εμποδίων η προετοιμασία των “πρασίνων” για ένα ακόμα ματς
Γκραντ
Ο Γκραντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με αμείωτους ρυθμούς την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια στο “Telekom Athens Center” για τη 14η αγωνιστική της Euroleague (05.12.2025, 21:15, Newsit.gr).

Τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό συνεχίστηκαν, με τον Τζέριαν Γκραντ να μένει εκτός προπόνησης καθώς ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα. Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν είδε τόσο τον Τσέντι Όσμαν, όσο και τον Ρισόν Χολμς να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Στα θετικά για τους “πράσινους”, το γεγονός πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στα πρόσφατα παιχνίδια της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 και πλέον τίθεται στη διάθεση της ομάδας.

