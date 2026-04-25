Παναθηναϊκός: Εκτός Σλούκας, Χουάντσο και Φαρίντ με Μύκονο

Επιστρέφει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ
Ο Σλούκας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Δίχως τους Κώστα Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μύκονο για την τελευταία αγωνιστική της Greek Basketball League.

Τρεις μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μύκονο για το ελληνικό πρωτάθλημα, σε μία αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση.

Για λόγους ξεκούρασης, δεν θα αγωνιστούν οι Κώστας Σλούκας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ, με τους τρεις παίκτες να είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα των πλέι οφ της Euroleague.

Στη δωδεκάδα επιστρέφει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

