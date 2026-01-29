Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 3-0: Διέλυσε τις ερυθρόλευκες και έκανε το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά του Τσάλεντζ Καπ

Το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Τσάλεντζ Καπ έκανε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του τριφυλλιού επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 3-0 στο κλειστό του Μετς και θέλει ένα σετ στη ρεβάνς του Βελιγραδίου την άλλη εβδομάδα για να πάρει το εισιτήριο για τους “4” της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παραμένει αήττητος σε Ελλάδα και Ευρώπη από την αρχή της σεζόν, ήταν το μεγάλο φαβορί κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε πολλά περιθώρια αμφισβήτησης στη σερβική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πήρε με χαρακτηριστική άνεση τα δύο πρώτα σετ, ενώ στο τρίτο, παρότι ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε με 1-7, οι πράσινες έκαναν την ανατροπή και ολοκλήρωσαν τον αγώνα με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο αγώνας

Οι «πράσινες» ξεκίνησαν πολύ δυνατά στο πρώτο σετ κι άρχισαν να «χτίζουν» μία μικρή διαφορά με το πέρασμα της Μπένετ και δύο σερί πόντους της Παπαγεωργίου (9-5), φτάνοντας με άνεση στο 25-19.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ με της Χατζηευστρατιάδου και Μπένετ να επιτίθενται από παντού και να μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο το προβάδισμα του «τριφυλλιού» που έφτασαν στο 20-12 με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου, για να «τελειώσει» το σετ με το χαμένο σερβίς της Ομπούτσινα για το «πράσινο» 25-16 και το 2-0.

Στο τρίτο σετ οι Σέρβες άρχισαν να πιέζουν περισσότερο από το σερβίς και να ανεβάζουν στροφές στο μπλοκ, με αποτέλεσμα να πάρουν εξαρχής ένα πολύ δυνατό προβάδισμα με 1-7. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, αντέδρασε εξαιρετικά κι όχι μόνο άρχισε να «ψαλιδίζει» τη διαφορά, αλλά πέρασε και μπροστά, χάρις στις Χατζηευστρατιάδου, Μπένετ και Γουάιτ, φτάνοντας στο 10-8.

Ο Ερυθρός Αστέρας ισοφάρισε με το μπλοκ-άουτ της Στάνκοβιτς (10-10), όμως οι «πράσινες» άρχισαν να απλώνουν ξανά την κλάση τους και την ποιότητά τους μέσα στο τερέν, παίρνοντας «κεφάλι» με 16-13 και 19-14 με σερί πόντους της Χατζηευστρατιάδου.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε τη διαφορά στο 22-17, με τις φιλοξενούμενες να μειώνουν σε 22-20 και να οδηγούν σε τάιμ-άουτ τον Αλεσάντρο Κιαπίνι. Μετά τις τελικές οδηγίες οι «πράσινες» επανήλθαν πολύ πιο δυναμικά και «τελείωσαν» το ματς με την άουτ επίθεση της Μάρκοβιτς που έκλεισε το σετ στο 25-21 και στο 3-0 σετ.

Τα σετ: 25-19, 25-16, 25-21.