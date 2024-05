Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός – Ρεάλ στο Final Four της Euroleague: Το πρόγραμμα στο Βερολίνο

Δείτε τις μέρες και τις ώρες των αγώνων για το Final Four της Euroleague, στο οποίο θα αγωνιστούν η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στο Final Four της Euroleague κι αμέσως ξυπνούν μνήμες από το Final Four του 2009, όπου και οι δύο ελληνικές ομάδες έδωσαν το “παρών” στο Βερολίνο αλλά και από το Final Four του 2012, όπου πάλι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν βρεθεί στην Πόλη.

Στον ένα ημιτελικό θα παλέψουν η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό και στον έτερο ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε. Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, ενώ ο δεύτερος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ θα γίνει στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 26 Μαΐου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, ενώ ο τελικός που θα αναδείξει την πρωταθλήτρια ομάδα θα κάνει τζάμπολ στις 21:00 ώρα Ελλάδας.